Mohlo to být horší
Andrej Babiš se bude muset rozhodnout, zda dá přednost Robertu Ficovi, nebo Evropské unii
České volby potvrdily, že masový hněv voličů je jakousi konstantou současného Západu bez ohledu na výkon vlády. Stává se už pravidlem, že téměř žádná vláda nedokáže svůj mandát po jednom volebním období obhájit.
Co bude výsledek českých voleb znamenat pro samotné Česko, přenechám jiným, pro Slovensko je však důležité, že v příštím parlamentu nebudou komunisté ze strany Stačilo!, kteří měli svými proruskými a protievropskými názory nejblíže ke slovenské vládní koalici. Jejich prohra je nejzřetelnějším znakem toho, jak moc se čeští voliči liší od slovenských.
Příští premiér Andrej Babiš už v předvolebních debatách řekl, že jeho první zahraniční cesta povede na Slovensko, a je zřejmé, že Robert Fico ho přivítá jako blízkého spojence ve svém boji proti Evropské unii a za ruské zájmy.
