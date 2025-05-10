0:00
Astrounat Brázda
Česko5. 10. 20258 minut

Co dá Babiš Okamurovi, kde zaparkuje Turek a kdo po Fialovi

Popisujeme, jak by mohla vypadat budoucí vláda a jak teď bude postupovat prezident

Ondřej Kundra
,
František Trojan

Jakou vládu nejpravděpodobněji sestaví Andrej Babiš?

Lídr vítězného ANO preferuje, aby ve vládě seděl společně s Motoristy. Ti to vidí stejně a na vyjednávání spěchají. „Mělo by se to urychlit, aby současná vláda dosloužila co nejdříve, nedělala unáhlená rozhodnutí, už jenom udržovala. Motoristé by šli do vlády rádi, netajili jsme se, že chceme tlačit Andreje Babiš doprava,“ říká Respektu nově zvolený poslanec a jeden z trojice vyjednavačů o vládě za Motoristy Boris Šťastný. Společně mají obě strany 93 poslanců, potřebují tedy, aby je podpořil ještě někdo další.

Babiš i Motoristé odmítají strany současné vládní koalice a Piráty, v úvahu tak připadá jen extremistická SPD. Jde o to, zda by byla ve vládě jako třetí strana – mohla by tam poslat například své nominanty z řad tzv. odborníků (kteří nejsou členové partaje), jak naznačil šéf SPD Tomio Okamura, anebo by menšinovou vládu tolerovala podporou z Poslanecké sněmovny. SPD získala 15 mandátů, její výsledek je ale slabší, než naznačovaly průzkumy a než Okamura očekával.

