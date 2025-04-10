0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Česko4. 10. 20256 minut

Turek: Neumím si představit, že by SPD dostalo vnitro nebo obranu

S poslancem a čestným předsedou Motoristů o dalším osudu muniční iniciativy, nálepkování a sestavování nového kabinetu

Filip Zelenka

Během dne jste zmínil, že by se vám vládní koalice měla omluvit za to, že vás označovala za proruské. Co jste tím myslel?

Nejenom mně, ale asi pěti milionům lidí, kteří nevolili strany vládní koalice. To, jak se chovali, je taková drzost, že to budu otevírat ještě mnoho let.

Myslel jste tím konkrétní moment?

↓ INZERCE

Nene. Já rozumím tomu, že dostává špatné nálepky komunistická strana. Ale tyhle nálepky se rozdávají každému, kdo nesouhlasí s politikou, kterou předváděla vláda Petra Fialy. A to je za mě urážka všech lidí, kteří volí jinak. Já to znám od Ursuly von der Leyen, která řekla 450 milionům lidí, že když nesouhlasí s green dealem, jsou proruští. To může říct jen absolutní primitiv. Je to koncept předsedkyně Evropské komise a ti hlupáci ze STAN, Spolu a Pirátů to dostali jako radu od svých poradců, protože selhali, měli 34procentní inflaci a pomáhali Ukrajině jen naoko. Reálně neudělali nic kromě toho, že jeli dvacetkrát do Kyjeva, a nezajistili tam ani to, aby nám ukrajinská vláda předávala informace. Řekli jim, že když nebudou říkat, že vyhraje volby Putin, když nevyhrají oni.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články