Turek: Neumím si představit, že by SPD dostalo vnitro nebo obranu
S poslancem a čestným předsedou Motoristů o dalším osudu muniční iniciativy, nálepkování a sestavování nového kabinetu
Během dne jste zmínil, že by se vám vládní koalice měla omluvit za to, že vás označovala za proruské. Co jste tím myslel?
Nejenom mně, ale asi pěti milionům lidí, kteří nevolili strany vládní koalice. To, jak se chovali, je taková drzost, že to budu otevírat ještě mnoho let.
Myslel jste tím konkrétní moment?
Nene. Já rozumím tomu, že dostává špatné nálepky komunistická strana. Ale tyhle nálepky se rozdávají každému, kdo nesouhlasí s politikou, kterou předváděla vláda Petra Fialy. A to je za mě urážka všech lidí, kteří volí jinak. Já to znám od Ursuly von der Leyen, která řekla 450 milionům lidí, že když nesouhlasí s green dealem, jsou proruští. To může říct jen absolutní primitiv. Je to koncept předsedkyně Evropské komise a ti hlupáci ze STAN, Spolu a Pirátů to dostali jako radu od svých poradců, protože selhali, měli 34procentní inflaci a pomáhali Ukrajině jen naoko. Reálně neudělali nic kromě toho, že jeli dvacetkrát do Kyjeva, a nezajistili tam ani to, aby nám ukrajinská vláda předávala informace. Řekli jim, že když nebudou říkat, že vyhraje volby Putin, když nevyhrají oni.
