Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko4. 10. 20253 minuty

Pecková: Rakušan odvedl skvělou práci, poškodily nás dezinformace a kauza Dozimetr

S hejtmankou Středočeského kraje o kampani STAN i o tom, co se bývalé vládě povedlo a co měla dělat jinak

Dominika Perlínová

Co průběžnému výsledku říkáte?

Vždy s pokorou čekám až do toho posledního hlasu, který je sečtený. I několik hodin dopředu se dá něco predikovat, ale současně ve Středočeském kraji ještě nemáme moc sečteny obce, kde máme velkou podporu, ale ani města – byť třeba v Kladně víme, že moc velkou podporu nemáme. Takže uvidíme. Když neposkočíme, budeme to respektovat, protože svoboda, spravedlnost a to, jak volby v České republice probíhají, je něco, na co bychom měli být hrdí. A jakékoli zpochybňování výsledků voleb jakoukoli stranou je nefér. Já to nikdy nedělám. Volby máme svobodné a demokratické a měli bychom být hrdí, že mají takovou pověst nejen v Evropě, ale na celém světě. Proto budu respektovat výsledky, i když si přeji samozřejmě, aby voliči dali více hlasů nám.

Je šance, že s vašimi už bývalými koaličními partnery doženete hnutí ANO?

Já bych byla ráda, abychom dali dohromady tu stojedničku. Abychom si uvědomili, že naše spolupráce mohla přinášet i komplikace, ale že jsme všichni měli na srdci, aby Česká republika prosperovala. Nechtěli jsme ji vyvádět z Evropské unie, zpochybňovat to, jestli máme pomáhat Ukrajině a jestli je agresorem Rusko. A to je podle mě to nejdůležitější. Říkali jsme, s kým do koalice nepůjdeme – určitě s hnutím ANO. Říkali jsme, že nepůjdeme ani s SPD a Stačilo!. Koalice se vždycky dělají samozřejmě až po volbách, ale jasno v tom, s kým ne, určitě máme.

