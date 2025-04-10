Česko4. 10. 20252 minuty
Politici by měli komunikovat svou každodenní práci, říká nejmladší zvolená poslankyně
S Julií Smejkalovou o reakci na nečekané zvolení a omlazení poslaneckého klubu STAN
Odchytit na pár otázek ve volebním štábu Starostů historicky nejmladší zvolenou poslankyni není snadné. Jednadvacetiletá studentka v Praze kandidovala z 9. místa a ze svého úspěchu je viditelně překvapená. Nejprve se před novináři schovávala, ale když konečně vkročila mezi ně, neustále se u ní zastavovali straničtí kolegové a kolegyně, aby jí k nečekanému úspěchu pogratulovali.
Jak se cítíte?
Šťastně a vděčně. Cítím velký vděk těm, kteří mi dali preferenční hlas.
Počítala jste s tím, že byste se dostala do Poslanecké sněmovny?
