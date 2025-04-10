Česko4. 10. 20255 minut
Poslanec Havránek: Voliči ukázali, jaké osobnosti v ODS chtějí
S bývalým a zřejmě i budoucím poslancem o výsledku a budoucnosti koalice Spolu, o kroužkování mladých kandidátů a o tom, jaké domácí úkoly čekají občanské demokraty
Díky preferenčním hlasům budete nejspíš znovu poslancem. Máte radost?
Osobně radost mít mohu, těší mě, že atakuju pět procent hlasů, což je známka úspěchu, i když zatím není sečteno všechno. Největší strach jsem měl z návratu komunistů do sněmovny, což teď vypadá, že je passé. Uvidíme, jak se povedou povolební vyjednávání.
Co odhadujete? Složení vlády ANO, Motoristé a SPD?
↓ INZERCE
Je to zmatené, bude to podle mě vyjednávání na několik měsíců. Už jsem slyšel, že Motoristé s ANO jít do vlády nechtějí. Pak to nevychází. Pozitivní dopad je, že to snad nevyjde tak, aby ANO a SPD měly 101 hlasů.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
1 hodina 56 minut
Velká analýza voleb: Rozpadne se Spolu? Bude referendum o EU a NATO? A co zmůže víc žen?
Zuzana Machálková5. 10. 2025