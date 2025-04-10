0:00
Astrounat Brázda
Česko4. 10. 20255 minut

Poslanec Havránek: Voliči ukázali, jaké osobnosti v ODS chtějí

S bývalým a zřejmě i budoucím poslancem o výsledku a budoucnosti koalice Spolu, o kroužkování mladých kandidátů a o tom, jaké domácí úkoly čekají občanské demokraty

František Trojan

Díky preferenčním hlasům budete nejspíš znovu poslancem. Máte radost? 

Osobně radost mít mohu, těší mě, že atakuju pět procent hlasů, což je známka úspěchu, i když zatím není sečteno všechno. Největší strach jsem měl z návratu komunistů do sněmovny, což teď vypadá, že je passé. Uvidíme, jak se povedou povolební vyjednávání.  

Co odhadujete? Složení vlády ANO, Motoristé a SPD?

Je to zmatené, bude to podle mě vyjednávání na několik měsíců. Už jsem slyšel, že Motoristé s ANO jít do vlády nechtějí. Pak to nevychází. Pozitivní dopad je, že to snad nevyjde tak, aby ANO a SPD měly 101 hlasů. 

