Nejvíc hrdý jsem na mem s Konečnou, říká italský tvůrce, kterého do kampaně povolali Piráti
S Lorenzem Tricerrim o jazyku a srozumitelnosti memů i o tom, jak s nimi právě pracovat
Piráti letos vsadili na pomoc britského marketingového stratéga Paula Hildera, který se mimo jiné podílel na kampani demokratického kandidáta na amerického prezidenta Bernieho Sanderse. Jedním ze zásadních tvůrců obsahu na pirátských sociálních sítích je však Ital Lorenzo Tricerri, který měl na starosti měl výrobu memů. Zástupce generace Z vytvořil třeba video z jedné z předvolebních debat, v němž Kateřina Konečná z ničeho nic odletí ze studia České televize a přistane až v Moskvě. Tricerri už podobně pracoval pro nejmenovanou progresivní stranu v Německu i v domovské Itálii. Výsledky spolu se členy Pirátů sleduje ve volebním štábu v Praze.
Jak jste se dostal k Pirátům?
Oslovili mě sami na jedné z mých sítí a požádali mě, abych přijel. Jsem tak dnes poprvé v Praze! Politické strany mě oslovují proto, že prostě neovládají jazyk memů. Nechci to prezentovat jako nějakou formu umění, ale pokud chcete něco sdělit skrze memy, musíte to udělat správným způsobem.
Co to znamená?
