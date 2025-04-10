0:00
Astrounat Brázda
Česko4. 10. 20256 minut

Hnutí ANO maximálně vytěžilo svůj potenciál. Vyplatilo se mu, že neútočilo na konkurenty

S analytičkou agentury STEM Sarah Komasovou o výsledcích voleb a přesunech voličů v rámci jednotlivých bloků

Petr Horký

Co je podle vás hlavní zprávou těchto voleb?

Začíná se ukazovat, že výrazně větší část společnosti se mobilizuje k volební účasti a zároveň svá rozhodnutí odkládá čím dál tím víc na poslední chvíli. A také stále více dochází i k tomu, že se hlasy přelévají v rámci bloků.

Překvapil vás výsledek v něčem?

Asi ne překvapil, ale zaujal mě vysoký zisk hnutí ANO. Babišovu hnutí se vyplatilo, jakým způsobem vedlo kampaň. Svůj potenciál využili skutečně na maximum.

