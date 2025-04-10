Česko4. 10. 20256 minut
Hnutí ANO maximálně vytěžilo svůj potenciál. Vyplatilo se mu, že neútočilo na konkurenty
S analytičkou agentury STEM Sarah Komasovou o výsledcích voleb a přesunech voličů v rámci jednotlivých bloků
Co je podle vás hlavní zprávou těchto voleb?
Začíná se ukazovat, že výrazně větší část společnosti se mobilizuje k volební účasti a zároveň svá rozhodnutí odkládá čím dál tím víc na poslední chvíli. A také stále více dochází i k tomu, že se hlasy přelévají v rámci bloků.
Překvapil vás výsledek v něčem?
Asi ne překvapil, ale zaujal mě vysoký zisk hnutí ANO. Babišovu hnutí se vyplatilo, jakým způsobem vedlo kampaň. Svůj potenciál využili skutečně na maximum.
