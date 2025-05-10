Nemá Kuba pravdu? K čemu je Spolu, když prohrává?
V ODS začíná souboj o přežití nemilované koalice, jenže nikdo zatím nevymyslel, čím nahradit fialovskou strategii spojování a spolupráce
Hejtman Martin Kuba, jihočeská hvězda ODS, nikdy nebyl příznivcem projektu Spolu ani vládní pětikoalice. Sám se doma v Českých Budějovicích s Piráty nikdy extra nebavil, TOP 09 a lidovce politicky vygumoval. Nakonec dokázal získat tolik hlasů, že může v kraji vládnout sám a radnici krajského města má taky pod spolehlivou kontrolou. Pro celostátní pravicovou politiku ale Kuba nikdy žádný dobrý recept nenabízel a jako ministr svého času s ostudou propadl.
Kuba si přesto nenechal ujít příležitost a jako jeden z prvních se hned po nynějších volbách ozval proti Petru Fialovi. Solitérský hejtman prohlásil, že je načase Spolu rozpustit, protože bylo sestrojené jako nástroj, který měl účastníkům zajistit volební výhru. A pokud to nedokáže, ztrácí smysl. Něco na těch slovech je. Ovšem záleží na tom, zda první prohra ve sněmovních volbách se má brát jako důkaz, z nějž se mají dělat zásadní závěry.
Koalice Spolu vznikla z několika důvodů. Měla zabránit tomu, aby propadly lidovecké hlasy. V návaznosti na to měla udržet ODS ve hře o premiérskou funkci, což se v roce 2021 podařilo. A také měla urychlit logickou integraci občanské pravice, tedy spojení ODS a TOP 09. Všechny tyto důvody dál platí bez ohledu na letošní prohru.
