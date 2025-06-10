SPD šponuje svoji cenu, Babiš nikomu nevěří a Havlíček se Schillerovou za ním jezdí po Praze
Jak pokračují jednání o nové vládě a kdo v ní nakonec zasedne
O sobotní vítězné noci stáli po boku Andreje Babiše jeho dva nejbližší spolupracovníci Karel Havlíček a Alena Schillerová, ale bylo to také naposled – od té doby vede předseda hnutí ANO všechna politická jednání o vzniku nové vlády sám. Nejdřív ještě týž večer přijal u sebe doma v Průhonicích lídry Motoristů Petra Macinku, Filipa Turka a Borise Šťastného, poté sem za ním přijel šéf SPD Tomio Okamura. Ani u jednoho z rozhovorů nebyl nikdo další z ANO, Babiš se spoléhá jen na sebe a své vyjednávací schopnosti.
Prvního místopředsedu a místopředsedkyni informuje, ale většinou až zpětně; dopředu nevědí, jestli na ně zaneprázdněnému šéfovi ANO zbude čas nebo kde se setkají. O víkendu si je tak nejdříve zavolal do Průhonic, ale po chvíli je nechal přejet za pražský Chodov, kde sídlí jeho koncern Agrofert.
S oběma přitom do vlády počítá. Havlíčka chce na ministerstvo průmyslu, má dohlížet i na všechny ekonomické resorty včetně těch, které by připadly koaličním partnerům. Schillerová by se znovu mohla stát ministryní financí, byť o víkendu si tím ještě nebyla jistá a bála se na tohle téma veřejně spekulovat. Babiš ji nemá v takové oblibě jako Havlíčka. V pondělí už vystupovala sebevědoměji – to by značilo, že Babiš jí účast ve vládě v mezičase potvrdil.
I na začátku nového týdne ale vedl Babiš všechny klíčové rozhovory sám. A rychlost, s níž povolební jednání přišla, je pro mnohé pozorovatele nečekaná. Konají se v krémově bílé zasedačce jednoho z velkých domů, které mu na Chodově patří a kde sídlí i jeho dlouholetý právník Alexej Bílek; Babiš tu má i kavárnu. Nejdříve bylo možné do přízemního jednacího sálu zvenku vidět, později nechal šéf ANO zatáhnout rolety.
