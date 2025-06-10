0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Zahraničí6. 10. 20259 minut

Ján Markoš: Uslyš Boha a můžeš všechno. Politické křesťanství Marka Krajčího je nevkusné a nebezpečné

I když se může zdát, že tento text je obsesivním grilováním jednoho poslance, účel je ve skutečnosti jiný: vymezit se vůči vnášení soukromých záležitostí do veřejného prostoru

Ján Markoš
,
Denník N

„Společně jsme si popovídali v mé kanceláři, jak to vidíme, co jsme od čtvrtka prožili, a v tom momentě, jak mi Rasťo vyprávěl, co prožil, pocítil jsem to momentum od svého nebeského Otce, že v této situaci mám hlasovat pro.“ Takto vysvětlil Marek Krajčí v rozhovoru pro konzervativní slovenský deník Postoj okolnosti, za kterých se rozhodl podpořit novelu ústavy.

Uslyš Boha a můžeš všechno. Například popřít to, co jsi tvrdil včera. Nebo zatajit své rozhodnutí před nejbližšími politickými partnery. Dokonce hlasovat s Robertem Ficem.

Marek Krajčí obohatil slovenskou veřejnou diskusi o nový typ argumentu: argumentum ad Hospodinum. Funguje jednoduše. Řeknete, že vaše rozhodnutí je vedeno Boží vůlí. A to je vlastně všechno. Nic víc už nemusíte dodávat ani vysvětlovat.

Argumentum ad Hospodinum funguje doslova zázračně. Najednou vás není možné konstruktivně kritizovat, opravovat v detailech. Najednou nejste nuceni hledat kompromis mezi vaším názorem a názorem vašich oponentů.

