Garrigue: Francouzský premiér (opět) na odchodu – Drony v Mnichově – Žaloba na Trumpa
Bude na Blízkém východě konečně mír?
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Dobrý den z Prahy, a tak trochu z Washingtonu i Blízkého východu,
Donald Trump minulý týden představil svůj dvacetibodový mírový plán pro Gazu, se kterým, jak se zdá, souhlasí izraelská vláda i hnutí Hamás. Díky němu by mělo nejen dojít k příměří, osvobození posledních rukojmích, ale i postupné obnově zničeného Pásma Gazy. Kolegyně Magdaléna Fajtová, která vás naším newsletterem tradičně provází, má zasloužené volno a dnešní text, stejně jako několik dalších vydání Garrigue, pro vás budu připravovat já.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu