Seriály na říjen: Jak začal řádit Kingův klaun Pennywise a kdo byl vzorem pro Normana Batese
Podzimní seriálovou temnotu slibuje prosvítit konspirační komedie a Scorsese
Spisovatel Stephen King si suverénně drží pozici nejpopulárnějšího autora, k jehož dílu se sahá jako k předlohám. Po aktuálních adaptacích jeho knihy Dlouhý pochod a povídky Opice – k nimž se brzy přidá další verze Běžícího muže – směřuje na malé obrazovky seriál TO: Vítejte v Derry. O skutečném „monstru“ pak bude vyprávět Ryan Murphy v Příběhu Eda Geina. Říjnovou seriálovou temnotu slibuje prosvítit existenciální konspirační komedie Židle Tima Robinsona a pětidílný dokument o životě a kariéře režiséra Martina Scorseseho, který si nedávno střihnul okouzlující cameo v seriálu Studio.
Monstrum: Příběh Eda Geina (Netflix, 3. října) Sériových vrahů, o kterých by nevznikl aktuálně seriál, pomalu ubývá. Ed Gein, který zabíjel ve Wisconsinu v padesátých letech a byl inspirací pro Normana Batese ve filmu Psycho, je jedním z těch, kteří ještě zbývali. Právě jemu bude věnován třetí počin v sérii Monstra, na niž má smlouvu s Netflixem přední americký showrunner a hitmaker Ryan Murphy (American Horror Story) ve spolupráci s Ianem Brennanem. Titulní roli dostal Charlie Hunnam a inspirace pro slavný film Alfreda Hitchcocka je jednou z výrazných metalinek příběhu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu