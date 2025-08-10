0:00
Speciál8. 10. 202514 minut

Jednou si koupím kostel a dám do něj pivní tanky

S Emou Reisenauerovou o vaření piva, starých ležákových ještěrech, o riskování a o potřebě lidi občas trochu rozvášnit

Kateřina Mázdrová

Minipivovarů dnes existuje v Česku přes pět stovek a pivo v nich také vaří čím dál víc žen. Donedávna ještě hlavně mužská profese zlákala i třicetiletou Emu Reisenauerovou, v lounském minipivovaru Zichovec vaří pivo necelý rok. „Stát se sládkovou jsem původně v plánu neměla, táhlo mě to úplně jinam. Ani nevím, jak se to stalo, nejspíš proto, že ráda zkouším nové cesty,“ říká. 

Kam vás to táhlo, než jste se stala sládkovou?

Měla jsem namířeno do uměleckého světa, chtěla jsem se věnovat grafice, obrovsky mě lákala animace a vizuální efekty. Pivo mě ale nakonec okouzlilo natolik, že jsem se rozhodla zahodit všechno, co jsem studovala a čemu jsem do té doby věnovala veškerý čas.

Co jste studovala?

