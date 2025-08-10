Ženský hokej není jen sport, může být i dobrým ukazatelem, jak jsme na tom v Česku s rovnoprávností
S manažerkou reprezentace Terezou Sadilovou o úspěšném mistrovství světa a o tom, proč už tento sport musí brát vážně každý
Ženský hokej zažívá úspěšné roky. Dokládají to získané medaile, organizačně vydařené mistrovství světa v Českých Budějovicích s diváckým rekordem i postupná profesionalizace tohoto sportu. V centru toho všeho je manažerka české hokejové reprezentace žen Tereza Sadilová. Po jejím nástupu se s ženským hokejem začaly dít velké věci a dnes už ho nejde jen tak přehlédnout.
Hrála jste sama hokej?
Hrála, ale jen jako hodně mladá. Jsem produktem hokejové rodiny typické pro Česko. Bruslila jsem od nějakých pěti šesti let, dny jsem trávila na zimním stadionu. Mám bráchu, dvojče – s hokejem jsme začínali společně a nějaký čas to šlo, ale pak přišla stopka. Dostala jsem hokejkou do brady, bylo to trošku drsné a tatínek řekl, že takhle už ne. Takže jsem začala hrát basket, který byl v tu dobu více považovaný za sport pro holky, což asi platí dodnes. A přitom je kolikrát mnohem tvrdší.
Chápete, proč vám rodiče hokej zatrhli?
