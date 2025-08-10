0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Vítejte v Babišově snu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Speciál8. 10. 202510 minut

Ráda držím ryby v ruce a obdivuju evoluci

S bioložkou Zuzanou Musilovou o podivných tvorech z hlubin, vědeckých výpravách na moře a rodině, která čeká na souši

Tomáš Brolík

Zkoumáte zrak hlubokomořských ryb. Co je na tom důležitého a zajímavého?

Mě zajímají ryby jako takové, jejich evoluce. A zrovna oko je zajímavé z několika důvodů. Ryby mají oko, které máme v různých obměnách my obratlovci všichni, je už dost složité a říká se mu komorové. Tahle struktura prošla během evoluce různými adaptacemi a u hlubokomořských ryb je nejextrémnější. Dá se říct, že zkoumáme, co oko podobné našemu dovede, když je zatlačené na úplný limit. A co z toho, často bizarního, vznikne. To je pro mě fascinující.

Ten extrémní limit způsobuje vysoký tlak a tma mořských hlubin?

↓ INZERCE

Ano, ale ta tma není úplná, je tam hrozně malé množství světla a na to se ještě vyplatí adaptovat se. Proto se těmto rybám vyvinuly obrovské nebo zvláštně proměněné oči, které každý ten jeden vzácný foton zachytí.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články