Ráda držím ryby v ruce a obdivuju evoluci
S bioložkou Zuzanou Musilovou o podivných tvorech z hlubin, vědeckých výpravách na moře a rodině, která čeká na souši
Zkoumáte zrak hlubokomořských ryb. Co je na tom důležitého a zajímavého?
Mě zajímají ryby jako takové, jejich evoluce. A zrovna oko je zajímavé z několika důvodů. Ryby mají oko, které máme v různých obměnách my obratlovci všichni, je už dost složité a říká se mu komorové. Tahle struktura prošla během evoluce různými adaptacemi a u hlubokomořských ryb je nejextrémnější. Dá se říct, že zkoumáme, co oko podobné našemu dovede, když je zatlačené na úplný limit. A co z toho, často bizarního, vznikne. To je pro mě fascinující.
Ten extrémní limit způsobuje vysoký tlak a tma mořských hlubin?
Ano, ale ta tma není úplná, je tam hrozně malé množství světla a na to se ještě vyplatí adaptovat se. Proto se těmto rybám vyvinuly obrovské nebo zvláštně proměněné oči, které každý ten jeden vzácný foton zachytí.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu