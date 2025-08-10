Zapomenutá první dáma vily Tugendhat
Německá designérka Lilly Reich se po letech ve stínu svého slavnějšího kolegy vrací na výsluní
Když se řekne vila Tugendhat, vybaví se člověku obvykle jediné jméno – Ludwig Mies van der Rohe. Ve skutečnosti stvořila brněnský architektonický klenot jména dvě, přičemž to druhé je širší veřejnosti stále téměř neznámé. Příběh německé designérky Lilly Reich zároveň nese obecnější poselství o ženách v umění první poloviny 20. století: přestože byly výjimečně talentované, často žily ve stínu svých slavnějších partnerů a zapomnělo se na ně i po smrti. Jejich vklad objevujeme až dnes a s ním přepisujeme i legendu o geniálních tvůrcích, kteří tvořili zcela sami. Nahrazujeme ji realističtějším pohledem na historii, v níž hrají roli také geniální ženy.
Vila podle Lilly
Když vstoupíme do legendární vily, stačí se rozhlédnout a Lilly Reich najednou vidíme všude kolem.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu