Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Vítejte v Babišově snu
Speciál8. 10. 20259 minut

Zapomenutá první dáma vily Tugendhat 

Německá designérka Lilly Reich se po letech ve stínu svého slavnějšího kolegy vrací na výsluní

Silvie Lauder

Když se řekne vila Tugendhat, vybaví se člověku obvykle jediné jméno – Ludwig Mies van der Rohe. Ve skutečnosti stvořila brněnský architektonický klenot jména dvě, přičemž to druhé je širší veřejnosti stále téměř neznámé. Příběh německé designérky Lilly Reich zároveň nese obecnější poselství o ženách v umění první poloviny 20. století: přestože byly výjimečně talentované, často žily ve stínu svých slavnějších partnerů a zapomnělo se na ně i po smrti. Jejich vklad objevujeme až dnes a s ním přepisujeme i legendu o geniálních tvůrcích, kteří tvořili zcela sami. Nahrazujeme ji realističtějším pohledem na historii, v níž hrají roli také geniální ženy. 

Vila podle Lilly

Hlavní místnost vily Tugendhat. Autor: Milan Bureš
Když vstoupíme do legendární vily, stačí se rozhlédnout a Lilly Reich najednou vidíme všude kolem.

