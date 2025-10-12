Album týdne: Rapoví 58G trefili jackpot a nyní se ohlížejí, co doopravdy získali
Před pěti lety si debutovou nahrávkou 58 tape vol. 1 řekli o pozornost a urvali si jí, co mohli. Rapové trio 58G s kořeny v Jihlavě se velmi rychle stalo senzací zdejší scény nejen díky tomu, že měli hned od počátku precizně definovaný svébytný výraz. Na atraktivitě trojici s přezdívkami Humla, Doktor a TK 27 přidávalo i to, že posledně jmenovaný Tomáš Kučera byl tou dobou známý fotbalista. Rap autenticky miloval a pustil se do něj tak naplno, až zcela překopal dráhu své kariéry. V roce 2020 byli novou drzou kapelou, která neměla nic a chtěla si vzít maximum, nyní 58G na albu Za 5 dvanáct přemýšlejí, co za tu dobu vlastně získali.
„Tahle síla už nejde zastavit, být zas broke, to si nejde představit. Podívej se, co jsme všechno dostali,“ rapuje Doktor hned v úvodu desky, která navzdory časové urgenci obsažené v názvu představuje cosi jako obhlížení a rekapitulaci úspěchů stejně jako vyjádření vděčnosti za to, že se dostavily. Spíš než ambice a plány do budoucna se deska poslouchá jako svého druhu díkůvzdání. „Boom, jsem asi trefil ten jackpot. Vážím si toho, jakej mám svůj život,“ dodává o kus dál TK 27 ve skladbě Glock.
