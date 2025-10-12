Pět světových zpráv
Končí válka Izraele s Hamásem?
Po dvou letech války přijaly Hamás a izraelská vláda první fázi amerického mírového plánu pro Pásmo Gazy. Počítá s klidem zbraní, s postupným stahováním izraelské armády na dohodnutou linii, prudkým navýšením humanitární pomoci pro civilisty v Gaze, osvobozením všech rukojmích, které Hamás unesl 7. října 2023, a s propuštěním asi dvou tisíc Palestinců z izraelských věznic. Zprostředkovateli dohody byly kromě Spojených států také Katar a Egypt. Americký prezident Donald Trump se ve věci označil za mírotvorce. Ještě náročnější však budou jednání o dalších fázích plánu. Ta druhá počítá s odzbrojením Hamásu, bezpečnost v Gaze by měly zajistit mezinárodní jednotky a přechodnou vládu převzít palestinští technokraté pod mezinárodním dohledem. Rozsáhlou rekonstrukci Gazy by platily bohaté arabské státy. Třetí fáze má následně vést ke vzniku palestinského státu.
První volby po Asadově pádu
Sýrie uspořádala první volby od pádu Bašára Asada. Nejednalo se však o přímé demokratické volby. Lokální výbory volily dvě třetiny zástupců do Lidového shromáždění, které bude během přechodného období odpovědné za legislativu. Pouze 13 procent zvolených tvoří ženy nebo příslušníci četných etnických a náboženských menšin. Mluvčí vlády uvedl, že prozatímní prezident Ahmad Šara by mohl tyto nedostatky „vyrovnat“, neboť zbývající třetinu zástupců bude vybírat on.
