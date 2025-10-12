0:00
Kultura12. 10. 20252 minuty

Událost týdne: Nově schválená státní kulturní politika na další léta může už za pár dní skončit v koši

Jan H. Vitvar
Astronaut

Vláda minulý týden schválila materiál, ve kterém definuje naši státní kulturní politiku minimálně na dalších pět let. Šedesátistránkový text je plný termínů jako „strategický cíl“ či „vybraná opatření“ a šitý na míru úřednickému jazyku, který se moc nepotkává s hned první definovanou prioritou, jíž je „kultura jako přirozená součást života“. V aktuálních dnech je to přesto dost vzrušující četba.

