Martin M. Šimečka: Geopolitická naivita Roberta Fica
Fico uvěřil Putinovi, že porazí Ukrajinu, a vložil do této víry celý svůj politický kapitál
Když nám T. G. Masaryk do daleké budoucnosti vzkázal, že Andreje Hlinku považuje za hlupáka, mohl mít na mysli jeho naivní cestu do Paříže na mírovou konferenci v roce 1919. Hlinka, který ani neuměl francouzsky, se marně pokoušel vetřít do pozornosti světových politiků, aby jim představil svou vizi slovenské autonomie, až ho francouzská policie vyhostila, protože měl falešný pas.
Hlinka však nebyl ojedinělým hlupákem mezi slovenskými politiky. Vždy jich byla řada a jejich naivita v otázkách geopolitiky zůstává naším národním prokletím.
Jozef Tiso i Gustáv Husák byli přesvědčeni o své velikosti, která byla v ostrém rozporu s malostí slovenského národa. I proto chtěli zářit v odlesku velkých zločinců – Hitlera, Stalina a později Brežněva.
Dnes v této tradici pokračuje Robert Fico. Je přesvědčen o své velikosti, ale má smůlu na malý slovenský národ. Proto chce zazářit u zločince Vladimira Putina a dalších světových diktátorů.
