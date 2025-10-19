0:00
Respekt
Agenda19. 10. 20254 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Mír na Ukrajině?

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině, oznámili koncem týdne politici po společném telefonátu. Kdy se schůzka uskuteční, zatím není jasné. V týdnu se ale mají sejít vysoce postavení zástupci Washingtonu a Moskvy. Maďarsko slibuje, že Putin bude moci navzdory mezinárodnímu zatykači, který na něj vydal trestní soud, bezpečně pobývat v zemi i z ní odjet. Před několika měsíci už tato evropská země ignorovala mezinárodní zatykač při návštěvě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Fico z kola ven

