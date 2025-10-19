Anketa19. 10. 2025
Jakou nejdůležitější věc chcete prosadit během svého poslaneckého mandátu? (Ptali jsme se nováčků ve sněmovně)
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Mohlo by vás zajímat
Minulý týden3 minuty
Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Ivan Lamper19. 10. 2025
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Agenda3 minuty
Pět českých zpráv
Respekt19. 10. 2025
Literatura3 minuty
A Virginie mlčí
Josef Chuchma19. 10. 2025
Rozhovor15 minut
Tohle je nadlouho moje poslední kniha. Teď chci změnit svět
Petr Horký19. 10. 2025
Literatura3 minuty
Víc než obchod
Jakub Rákosník19. 10. 2025
Zen žen
Lela Geislerová19. 10. 2025