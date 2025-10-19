Jak prezident zamíchá vládními kartami
Zákulisí sestavování vlády Andreje Babiše
Když minulý týden procházel prezident Petr Pavel Českým Švýcarskem, aby si prohlédl obnovu parku po ničivém požáru, šel, jak je to u něj obvyklé, ráznou chůzí, skoro běžel. Přes rychlé tempo ale nemohl ze strany několika přítomných zástupců médií uniknout otázce, jak se postaví k ministerské ambici motoristy Filipa Turka, který by chtěl být v nové vládě šéfem diplomacie, ale praskly na něj starší rasistické výroky na sociálních sítích včetně návrhu, aby „popálení cikáněte“ bylo při žhářském útoku bráno ve prospěch pachatele jako polehčující okolnost.
„Pokud by se ukázalo, že citace, které se objevují v médiích, jsou autentické, podle mého názoru by ho to diskvalifikovalo z jakékoli ministerské pozice,“ odpověděl na dotaz Respektu prezident. A jeho razantní distanc od Turka pronesený do mikrofonů v mlze a dešti mezi ohořelými pahýly stromů byl jasným signálem, že zatímco tady na stezce hlava státu kráčí víc než svižně, ve věci sestavování budoucí vlády naopak co nejvíc zpomaluje, aby získala prostor některé problematické osobnosti budoucímu možnému premiérovi Andreji Babišovi včas vymluvit.
Je to na panu předsedovi
Ačkoli prezident se v kauze otřesných postů z facebookového profilu Filipa Turka vystavil veřejným otázkám, další aktéři zvolili spíš úkryt. I když těsně po volbách Andrej Babiš předváděl všem na očích vyjednávací smršť setkání a tiskových konferencí, od zveřejnění Turkových zápisků v Deníku N zcela změnil taktiku a před dotazy na nepříjemnou kauzu se snaží utéct.
