Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kultura19. 10. 20252 minuty

ALBUM TÝDNE: AFI ukazují, kolik barev se dá vytvořit za použití černé

Pavel Turek

Na začátku zpěvák a frontman Davey Havok rozhodl, že tohle album už nemůže být jen další kolekcí písní; takových natočili za více než třicetiletou kariéru už jedenáct. Novinka musí být náladové album spojené jednou atmosférou a provázané jednou emocí. A to se jim bezezbytku povedlo. Silver Bleeds the Black Sun... patří spolu s komerčně úspěšnými deskami Sing the Sorrow a Decemberunderground k tomu nejlepšímu, co kdy kalifornská čtveřice AFI natočila.

