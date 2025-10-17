0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Česko17. 10. 202510 minut

Co mohou v praxi Motoristé udělat s ministerstvem životního prostředí?

V budoucím působišti Petra Macinky je cítit nervozita

Filip Zelenka

Minimálně čtyři stovky vědců – a spoustu dalších lidí – během vyjednávání o vládě ovládly obavy, co se stane s českým ministerstvem životního prostředí. Předseda Motoristů a téměř jistý kandidát na ministra Petr Macinka není aktuálně ohledně svých plánů moc konkrétní. V předvolebních rozhovorech každopádně vyhlašoval, že je potřeba na rezortu provést „armagedon“, případně „kontrarevoluci“, při které „poteče zelená krev“. Tamní úředníci jsou totiž podle něj „příliš ideologičtí“ a „škodí tuzemské ekonomice“.  

Nehledě na útočné výroky směřující na konkrétní úředníky a obecné popírání vlivu člověka na klimatické změny, čeká Petra Macinku spousta práce. Ministerstvo životního prostředí se v posledních letech díky vysokým ambicím Evropské unie stalo důležitým rezortem, který se kromě ochrany přírody podílí velkou měrou na transformaci české ekonomiky a průmyslu – jinými slovy, jde o velké peníze, které se na rezortu vybírají a následně přerozdělují, často i mezi byznysové hráče. Co tedy může v tomto nastavení předseda Motoristů ovlivnit?  

Personální vítr

Ačkoli Macinka ještě ani náhodou nezačal úřadovat, z týmů na jeho budoucím možném působišti je už teď cítit nervozita. „Bojím se odlivu lidí. Třeba jich odejde pětina, ale ve většině případů odcházejí ti nejlepší, co mají ambice a jsou mladší,“ říká jeden z pracovníků pod podmínkou anonymity.  

