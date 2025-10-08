0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Kultura10. 8. 20252 minuty

Album týdne: Sofia Kourtesis má ráda Almodóvara a skládá hold LGBT+ lidem

Pavel Turek

K filmům měla vždy blízko a sama je toužila natáčet už během studií na vysoké škole. Sofia Kourtesis nakonec skončila jako hudebnice, ovšem i tak její aktuální nahrávku Volver do jisté míry inspiroval stejnojmenný snímek Pedra Almodóvara. Ostatně její předchozí album se jmenovalo Madres a spojitost s filmem Vše o mé matce také nebyla náhodná.

Podobně jako filmografie tohoto španělského režiséra i hudba Sofie Kourtesis hýří barvami, oslavuje chaos a také skládá hold LGBT+ lidem a jejich kultuře. Konkrétně jde o úžasné transženy, s nimiž se Kourtesis v posledních letech potkala a jimž kaleidoskopický a roztančený Volver věnovala. I z toho důvodu, že země Latinské Ameriky jsou pro translidi nejnebezpečnější a nejčastěji tu jsou terčem násilných útoků i vražd.

Kourtesis pochází z Peru, kde svoji hudební dráhu odstartovala v hiphopové kapele, ovšem záhy přesídlila do Berlína, který je jejím domovem dodnes. Stala se aktivní součástí místní scény – věnovala se hudbě, DJingu i dramaturgii nočních klubů. Už z toho důvodu její tvorba spojuje taneční rytmy a prolíná tradice obou kontinentů. Úvodní skladba Corazón se nese v duchu baleárského housu, který se zrodil v osmdesátých letech mezi DJ na Ibize: „A nikdo nás nerozdělí,“ zpívá s nadějí v hlase.

Vlivy deep housu jsou přítomné i v dalších skladbách, avšak s postupující stopáží to Kourtesis stočí do své domoviny. V písni příznačně nazvané Ballumbrosio hostuje milovaný afroperuánský hudebník Miguel Ballumbrosio, který tu představuje tradiční vytleskávané rytmy i tanec zapateo na pomezí stepování. Celé EP pak uzavírá píseň Sisters, v níž zpívá: „Jsem tu, po vašem boku.“ A je to výraz radosti i solidarity na tanečním parketu.  

