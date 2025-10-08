Zrod moderního velkoměsta očima vytěsněných Pražanů
I dějiny měst píší vítězové. Praha není výjimkou. Jde to vyčíst z architektury, názvů veřejných míst či pomníků věnovaných národním hrdinům. Americký historik Chad Bryant popisuje proměny moderní metropole v rámci několika staletí, režimů i států. A to prostřednictvím příběhů a textů pěti lidí, kteří Prahu považovali v různých dobách za svůj domov, ale stáli spíše opodál vítězných průvodů.
Prvním je obrozenec Karel Vladislav Zap, který si zvolil menšinovou českou identitu a sepsal o tehdy spíše německém městě několik knižních průvodců v češtině. Dalším je německy píšící novinář židovského původu Egon Erwin Kisch přinášející měšťanské elitě obrazy ze svých toulek periferií v době, kdy už ve městě převládal český živel. Pohled dělníka a veterána z první světové války skýtá profil Vojtěcha Bergera, který za první republiky přešel od sociálních demokratů ke komunistům a desítky let si svědomitě vedl deník. Éru komunistického města autor vykresluje spolu s osudy herečky Hany Frejkové a její rodiny, kterou poznamenal zinscenovaný stalinistický proces, po němž upadla v nemilost režimu. Knihu uzavírá prizma blogerky Duong Nguyen Jiráskové a dalších potomků vietnamských imigrantů a proměna Prahy v postkomunistickou globální metropoli.
Kniha doplněná o černobílé fotky a kresby má čtenářsky přívětivou formu a překvapivě nezabíhá do velkých detailů. Stejně jako první Bryantova kniha, která pojednává o Praze v době nacistické okupace, vyšel překlad s odstupem od anglického originálu. Ale i tuzemskému čtenáři znalému dějin metropole nabízí řadu překvapivých postřehů a kontrastů. Vděčí za to perspektivám více či méně marginalizovaných Pražanů a Pražanek i kritickému odstupu amerického autora od tradičního vnímání českých národních dějin.
Chad Bryant: Praha. Sounáležitost s moderním městem
Přeložil Pavel Vereš. Argo, 325 stran
