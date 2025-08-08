ANO zaujalo mladé, Spolu je téměř bez šance na výhru a SPD se poučila. Tři výzkumníci analyzují pohyby na politické scéně
Dva měsíce do voleb: co nám říkají průzkumy?
Do voleb zbývají necelé dva měsíce a kampaň už přinesla pár zajímavých trendů: propad Motoristů, nové koalice na antisystémové scéně i stagnaci pravice po bitcoinové kauze. Co nás ještě čeká? Koho si vyberou nerozhodnutí voliči? A jak to nakonec může dopadnout? Diskutují zástupci tří výzkumných agentur Pavel Ranocha (Kantar), Martin Kratochvíl (STEM) a Tereza Friedrichová (NMS).
Jde o zkrácenou a upravenou verzi podcastu Vládneme, nerušit. Celý díl najdete on-line.
Vyhraje ANO volby, nebo existuje něco, co by současné trendy mohlo zvrátit?
PR: V tuto chvíli to vypadá jako velmi pravděpodobné. Musela by se sejít řada faktorů, aby na prvním místě skončil někdo jiný, a právě teď tomu nic nenasvědčuje. Ale do voleb zbývají ještě dva měsíce a máme mnoho nerozhodnutých voličů, kteří nevědí, zda k volbám vůbec přijdou a koho budou případně volit
