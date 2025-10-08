Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
V Hronově se popětadevadesáté uskutečnil festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. Na horách ráno mrzlo. Zemřel jeden ze zakladatelů Respektu Michal Blažek. Na pražské burze posílily všechny hlavní tituly a index PX vystoupal na rekordních 2255,6 bodu. Svět si připomenul 80 let od svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Už to nevzbuzuje emoce, člověk bere jako samozřejmost, že se něco děje, ale stačí sednout do auta a za den a půl cesty přijedete na místo, kde se dějí taková zvěrstva, že jako společnost na to nejsme připravení; Rusové permanentně velmi brutálním způsobem útočí na civilní populaci Ukrajiny, na frontu posílají kanibaly, jsou tam vojáci, kteří jsou schopní znásilňovat děti... A mně došlo až tam, když jsem na vlastní oči mohl vidět, co jsem viděl, že ta brutalita je nezměrná. A myslím si, že tady v našem pohodlí jsme na ni zapomněli a člověk se probudí až tou zkušeností samotnou, protože je těžké si to připustit jen na základě pozorování obrazovky televize, vysvětlil dokumentarista a režisér Robin Kvapil po návratu z pracovní cesty na Ukrajinu v rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas, proč je přesvědčen, že mediální jazyk přinášející nám zpravodajství o ukrajinské válce je takový, že jsme si na něj prostě zvykli. Ministerstvo vnitra zkompletovalo příručku, jak přežít první tři dny krizové situace typu povodní, rozsáhlého požáru či útoku nepřítele. Vzrostla cena ojetých aut. Radní Prahy 5 přišli s návrhem, aby křižovatka ulic U Mrázovky v této městské čtvrti dostala jméno náměstíčko Karla Gotta. Reagujeme mimořádným trestem proto, že nebudeme čekat, až bude mít pan obžalovaný zase špatnou náladu a někoho usmrtí, vysvětlil předseda soudního senátu Miroslav Rákosník udělení osmnáctiletého trestu pražskému kominíkovi Tomáši Lázničkovi, který loni v šokujícím brutálním útoku zahrnujícím kopání, šlapání na hrudník, škrcení psím vodítkem a pálení elektrickým proudem zabil starší zákaznici, se kterou se nepohodl při placení. Bylo toho na mě moc, zdůvodnil pachatel svůj čin s tím, že se ten den pohádal na ubytovně a tížily ho ještě jiné problémy osobního života, takže se mu najednou „zatmělo“. V centru národního parku na hřebenech Krkonoš bylo odhaleno sousoší Královna hor – Panna Maria s Ježíšem Kristem na mariánském sloupu. Rozsypané přepravky s pivem po srážce dvou kamionů uzavřely dálnici D1 u sjezdu na pražské Háje. Ano, Polsko je tím tygrem v regionu, dohání nás rychle a dohání nás proto, že Poláci méně projedli své dluhy; měla by to být pro nás inspirace, komentovala hlavní ekonomka Raiffeisenbank, členka Národní ekonomické rady vlády a poradního sboru premiéra Helena Horská zjištění analytiků skupiny Creditas, kteří porovnali hospodářský výkon zemí Visegrádské čtyřky od devadesátých let a zjistili, že i když má Česko stále ještě nejvýkonnější ekonomiku, potenciál do budoucnosti už mají vyšší Poláci. Skladby Giuseppa Verdiho a Giacoma Pucciniho zahájily 27. ročník mezinárodního hudebního festivalu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Přestože Češi loni chodili do lesů méně často a houby sbíralo méně domácností než rok předtím, dokázali nasbírat 31 000 tun lesních plodů – tedy o 2190 tun více než v roce 2023. Uplynulo 150 let od úmrtí Hanse Christiana Andersena.
