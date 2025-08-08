Nová Pamela: Sexsymbol devadesátek zkouší přepsat svůj příběh
Anderson kdysi představovala ideál krásy ženského těla. Teď vyhlásila rebelii proti jeho nerealistickým normám. V záslužném záměru ale něco drhne
„Každá dobrá PR kampaň má dobrý ústřední příběh. Vykoupení, vzkříšení, nové já, sebereflexi, přežití a lásku,“ vysvětluje v roce 1996 hollywoodská publicistka v seriálu Pam a Tommy tehdejšímu globálnímu sexsymbolu Pamele Anderson, když spolu promýšlejí kampaň k jejímu filmu Barb Wire. „A jaký je váš příběh, Pammy?“ ptá se zvídavě.
Tři roky stará minisérie, v níž Pamelu Anderson hrála téměř k nepoznání anglická herečka Lily James, se vrací k jednomu z největších skandálů devadesátých let a k první velké celebritní kauze internetové éry – vztahu mezi Anderson a jejím tehdejším manželem, hudebníkem Tommym Leem a ilegálním zveřejněním soukromé nahrávky zachycující jejich sex na líbánkách. Bývalá dívka Playboye nebyla podle veřejných vyjádření ze seriálu nadšená. V rozhovoru pro Variety ho popsala jako „šokující“ a žádala po tvůrcích omluvu za to, že znovu bez jejího svolení někdo další vydělává na jejím soukromí. Při sledování však jako by si ona a její tým dělaly pečlivě poznámky, protože aktuálně prožívá dva PR příběhy s ukázkovým ústředním příběhem. Jeden vypráví o jejím novém já, druhý o lásce.
Oba jsou přitom propletené do aktuálního marketingu snímku Bláznivá střela. Film, který nyní hrají i česká kina, je pokusem o restart úspěšné parodické franšízy na žánr policejních filmů osmdesátých a devadesátých let. Anderson, jež se po letech mimo světla reflektorů začala více objevovat na veřejnosti se zcela novou vizáží, kterou chce údajně rebelovat proti normám krásy, v něm dostala part femme fatale, do níž se zamiluje hlavní postava, policista v podání Liama Neesona. Filmová chemie páru se pak údajně zhmotnila i ve skutečnosti. Ani česká média neminula tsunami zpráv, videí a postů na sociálních sítích o nejnovějším zamilovaném hollywoodském páru. Neeson a Anderson se drží za ruce, ona mu nanáší v televizním přenosu na rty balzám, líbá ho na tvář na červeném koberci při premiéře. Jindy se objeví spolu, každý se svými dvěma syny jako jedna rodina. Všemu dodává na dojemnosti známý fakt z Neesonova soukromí, že byl ovdovělý herec šestnáct let věrný své zesnulé manželce. A není lepšího PR příběhu o lásce než o té, která vysvobozuje. Třiasedmdesátiletého irského herce od truchlení, osmapadesátiletou kanadsko-americkou celebritu od sexu, s nímž byla celou kariéru založenou na jejím těle spojovaná.
