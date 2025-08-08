Motol půl roku po razii. Jak nový ředitel zachraňuje největší českou nemocnici
Petr Polouček tlačí na stavební firmy, řeší miliardový dluh a testuje propojení s Homolkou
Zanedlouho uplyne půl roku od chvíle, kdy do pražské Fakultní nemocnice v Motole vtrhla policie, a završila tak několikaleté vyšetřování rozsáhlé korupce. Po razii si od elitních detektivů vyslechlo 18 osob obvinění z úplatkářských činů, mezi nimi i dlouholetý ředitel Miloslav Ludvík. Kauza otřásla celým špitálem a jeho reputací, padaly otázky, jak má po takovém skandálu největší zdravotní zařízení v Česku fungovat dál.
Na místě činu to ale není po šesti měsících nijak znát. Davy pacientů proudí do ordinací jako obvykle, v areálu se intenzivně staví, realizují se zakázky, na kterých si podle policie spolčená skupina motolských manažerů a šéfů dodavatelských firem měla nezákonně přivydělat. Z místních zaměstnanců ale šok z policejní razie a odhalení, které několik dnů plnilo česká média, ještě tak úplně neopadl. „Lidé jsou tu pořád otřesení, sama jsem z toho zklamaná,“ říká jedna z vrchních sester, která svolila k anonymnímu rozhovoru. „Nějakou dobu jsem nechtěla věřit tomu, co se píše, doufala jsem, že se vše nějak vysvětlí, že ta obvinění nejsou pravdivá. Až postupně jsem přijala, jak to doopravdy bylo.“
V nemocnici pracuje už přes dvacet let a říká, že je pro ni „skoro jako rodina“. Stejně jako její kolegové doufá, že se kauza nakonec přežene a Motol se zase vzchopí ekonomicky i reputačně. Důvěru jí prý dodává muž, který se záchranné akce ujal a po půl roce hlásí první úspěchy – nový ředitel Petr Polouček.
Termíny a dluhy
