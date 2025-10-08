0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
10. 8. 2025

Respekt/Despekt

Respekt
Astronaut

respekt

Zastal se queer lidí, pomohl řidiči

Jednadvacetiletý student VŠE Petr Bollardt byl svědkem konfliktu agresivního cestujícího s řidičem pražské tramvaje. Cestující strhl z tramvaje duhovou vlajku a nadával na queer lidi. Petr Bollardt cestujícího okřikl, zastal se queer osob a statečně argumentačně čelil nesnášenlivosti agresora.

despekt

Socdem bez lidí

Vedení sociální demokracie, strany vzniklé před 147 lety, přivedlo letos svou partaj k hromadnému exodu jejích členů a členek. Kvůli námluvám a následnému volebnímu spojení s uskupením Stačilo! opustila SOCDEM třetina straníků. Odešlo jich zhruba 1300.
