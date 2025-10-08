0:00
Kultura10. 8. 20254 minuty

Film týdne: Víc než o normalizaci vypráví Duchoň o poločase rozpadu talentu, který toužil po lásce publika 

Jindřiška Bláhová

FILM TÝDNE: Víc než o normalizaci vypráví Duchoň o poločase rozpadu talentu, který toužil po lásce publika 

Jeho skladbu Mám ťa rád zná v Česku asi jen málokdo, na YouTube má ale téměř osm milionů zhlédnutí. Taneční remake bratislavského DJ Marka Vosse udělal z jeho písně V dolinách současný party hit. Normalizační slovenský zpěvák Karol Duchoň zažívá u východních sousedů revival. Jeho součástí je i šest let stará divadelní hra Zem pamätá. A teď i film Duchoň režiséra Petera Bebjaka, který hrají i česká kina. 

Rodák z Galanty s hlasem velkolepým jako tatranské doliny byl jedničkou slovenské pop-music sedmdesátých a osmdesátých let. Sbíral ceny, vystupoval v zahraničí od Německa přes SSSR po Tokio. Byl hvězdou televizních show. Předtáčkami jedné takové celý film začíná. Zpěvák, který se se všemi familiérně baví, má vystoupit v silvestrovském pořadu. Je ale znát, že je za zenitem. Do konce života mu krátce po 34. narozeninách zbývá jako těžkému alkoholikovi necelý rok.

Estrády jsou pro film důležité ještě jinak. Bebjak, podepsaný třeba pod úspěšným seriálem Devadesátky, si je bere jako formální i estetický klíč k vyprávění. Rozpracovává přitom princip klipovitosti nastavený divadelní hrou, jejíž autoři ji adaptovali do filmového scénáře. Snímek předkládá průlet zpěvákovým životem, výškami i propady, úspěchy i karamboly, od komplikovaného dospívání v rodině tyranského alkoholika, přes zpočátku idylické manželství a narození dcery po problémy s alkoholem, dluhy a předčasnou smrt na selhání jater. Mezi časovými rovinami i událostmi skáče. Často se prostřednictvím vynalézavých formálních přechodů – kdy se scéna promění v jiné kulisy – propadá časem do zlomových momentů. 

