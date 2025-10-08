0:00
Pět světových zpráv

Zemřel myanmarský vůdce

Ve věku 74 let v Myanmaru (dříve známém jako Barma) zemřel někdejší prezident Myin Šwei. Úřadujícím prezidentem se stal na začátku února 2021, kdy armáda provedla státní převrat, zadržela šéfku vlády Do Aun Schan Su Ťij, prezidenta Wina Myina a některé další politiky a vyhlásila výjimečný stav. Podle právníků se tak stal prezidentem nelegálně a jen pomáhal udržovat vojenskou juntu u moci. Funkce se vzdal ze zdravotních důvodů loni v červenci ve prospěch vůdce junty Mina Auna Hlaina. Jako generál se Šwei v roce 2002 podílel na zatýkání rodinných příslušníků diktátora Ne Wina a o dva roky později na zadržení expremiéra Kchin Ňjuna. Dohlížel také na potlačení protestů v roce 2007, které vedli buddhističtí mniši a které jsou označovány jako šafránová revoluce. Tehdy zahynuly desítky lidí a stovky dalších byly zatčeny.

Ve Spojených státech začala platit cla, která uvalila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa na desítky obchodních partnerů USA. Trump si od opatření slibuje výnosy ve stovkách miliard dolarů i větší investice v zemi. Podle ekonomů však cla mohou americkou ekonomiku spíše poškodit. Odborníci zmiňují riziko navýšení inflace či ztráty konkurenceschopnosti. Nová cla začínají platit na dovoz zboží ze zhruba sedmi desítek zemí a Evropské unie. Cla na dovoz z EU nebudou překračovat patnáctiprocentní sazbu – s výjimkou hliníku a oceli, na něž má dál platit sazba 50 procent.

