15. 10. 20253 minuty

Ranní postřeh Petrose Michopulose: Normalizací neonacismu si Babiš zahrává se svými voliči

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Petros Michopulos

Osobně jsem očekával, že Motoristé Filipa Turka a Petra Macinky se vydají na trajektorii Věcí veřejných až někdy příští rok na jaře, ale netrefil jsem se. Rešeršní práce v útrobách profilů na sociálních sítích Filipa Turka však ukázala, že pocity spousty lidí z něj se ukázaly jako málo kreativní. Vyjadřování Turka, i v celkem nedávné minulosti, by se jako neonacistické dalo charakterizovat celkem s jistotou. Nicméně vzhledem k jeho zkušenostem, vzdělání a sociálnímu okolí bych ho asi spíše nazval rekreačním neonacistou.

Člověk, který běžně začínal a končil konverzaci na Facebooku nacistickým pozdravem Heil Hitler, totiž nemůže být skutečným neonacistou, protože ti, v našem prostředí, vědí už opravdu dlouho, že to je v zásadě pozvánka k výslechu na policii. U Turka se spíše jedná o potřebu dodávat si sebevědomí v sociální bublině lidí, kde „se to nosí“. Je to chování člověka, který ve svém životě buduje svou osobnost a sebeúctu pomocí aut a hlásání rasismu a neonacismu, protože okolí to dělá taky. Jak jinak by si mohl ve společnosti husákovských veksláků a galérky budovat nějakou pozici, když jeho život je prázdný a plný firem bez zisku a ezoterických brožurek?

Aby mohl v takovém světě žít a existovat, musel si najít nějakou svou vlastní „výjimečnost“, když v penězích se jim rovnat nemohl. Peníze nahradil lajky a extremistickým vystupováním na sociálních sítích a pochvala lidí, jako je Chlad nebo Jonák, se jistě rychle dostavila. Dokud byl jen jedním z mnoha podivných figurek na YouTube, byl jeho problém maximálně problémem policie. Jestli se má stát členem vlády, je to teď hlavně věcí Andreje Babiše.

Bude teď na něm, jak moc si bude chtít s galérkou, z níž Turek vzešel, zadat. Sám s ní má ve svém životě bohaté zkušenosti a nikdy to pro něj nebylo moc příjemné. Pochybuji o tom, že si to chce zopakovat a zažívat situace, kdy mu budou ministry úkolovat lidi, jako je Richard Chlad, nebo kdy on bude muset s takovými lidmi vyjednávat. To by možná i nějak přežil, ale mnohem horší by pro něj a hlavně pro hnutí ANO bylo, kdyby to vypadalo, že mu vystupování Turka nevadí.

