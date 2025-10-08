Podcast týdne: Co dělali hollywoodští režiséři na stará kolena?
You Must Remember This – nazvaný podle písně z filmu Casablanca a věnovaný „utajeným nebo zapomenutým dějinám prvních sto let Hollywoodu“ – běží od roku 2014 a patří mezi nejlepší filmové podcasty vůbec. Stojí za ním bývalá kritička LA Weekly Karina Longworth, která jej nejen připravuje, ale je i jeho hlavní aktérkou. V tomto případě spíš vypravěčkou. Historii Hollywoodu totiž zprostředkovává jako pečlivě napsané a ozdrojované, ale zároveň zábavné a přístupné příběhy, v nichž často boří polopravdy a mýty, jež o Hollywoodu kolují.
Slibuje pohled za scénu a zároveň se přes vybrané trendy či osobnosti, kterým jednotlivé série věnuje, dostává k širším tématům – morálce a studené válce (Černá listina), genderovým rolím (Mrtvé blondýny) či sexuálním normám a politice pornografie (Erotické osmdesátky a devadesátky). Dokázala přitom najít správnou míru, jak dekonstruovat mýty, ale zároveň nezničit kouzlo Hollywoodu.
Zatím poslední sérií je The Old Man is Still Alive (Stařík stále žije) a je zaměřená na pozdní kariéry slavných režisérů, kteří začínali ještě v němé éře či na začátku nástupu zvuku a byli aktivní v šedesátých až osmdesátých letech. Frank Capra, Alfred Hitchcock, John Ford nebo John Huston točili navzdory pokročilému věku i proměnám filmového průmyslu. Série mapuje nejen zmíněné proměny, ale analyzuje i pozdní filmy režisérů.
