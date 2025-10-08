0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Ukaž, na jaké straně jsi
10. 8. 20255 minut

Skutečná povaha amerického neklidu

Svět měníme na základě dílčích, přehnaných nebo lživých informací

Fareed Zakaria

Zatímco svět zděšeně sleduje rozpad ekonomických pořádků, který byl po desítky let zdrojem jeho stability a prosperity, slýchávám snad v každé zemi stále stejnou otázku: Proč Spojené státy ničí systém, v němž se jim tak skvěle dařilo? 

Když pak vysvětluji, že mnoho Američanů, včetně prezidenta, věří tomu, že se Spojené státy staly ve skutečnosti obětí systému volného obchodu, bývá mi odpovědí nelíčený úžas. „Jak můžete nevidět něco, co je naprosto zřejmé – že jste naopak velkými vítězi?“ zeptal se mě jeden vysoce postavený vládní činitel. 

Donald Trump a jeho hnutí MAGA nicméně výše zmíněný popis skutečnosti formulují velmi úspěšně. Dokonce i ti, kteří s Trumpem nesouhlasí, obvykle připouštějí, že i když nejbohatší Američané a velké firmy v posledních desetiletích prosperovali, většina obyvatel země zakoušela stagnaci příjmů, pracovní příležitosti zmizely v zahraničí a životní úroveň poklesla.

Nic z toho však nevystihuje skutečný příběh. K zásadním změnám, jež v tuto chvíli proměňují svět, v realitě přistupujeme na základě řady předpokladů, jež jsou jenom dílčí, přehnané nebo přímo lživé. 

