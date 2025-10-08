Ukaž, na jaké straně jsi
Slovenští pankáči vyměnili kytary za rap a stvořili scénu, která hýbe hudbou i společností
Začalo se to dít zhruba před šesti lety. Nenápadně a bez větších ambicí. Kytarista, zpěvák a skladatel Denis Bango chtěl rozvíjet svůj hudební talent a pustil se do tvorby rapových beatů. Zvuk jeho kapely The Wilderness mu přestával stačit a chtěl se umělecky posunout. Nebyl sám, kdo cítil, že se něco vyčerpalo. Na podobné křižovatce se v té době ocitlo více hudebníků ze slovenských punkových kapel. Kytary působily přežitě, rap je lákal novými možnostmi a energií. Cítili, že je potřeba vyměnit starou hudbu za novou, a pustili se do neznáma.
Pro všestranného muzikanta Denise Banga, který začal v roce 2019 vystupovat jako Fvck_Kvlt, byl rap způsobem, jak osvobodit své hudební schopnosti, Edúv Syn rapovou sólovou dráhou vyřešil obvyklé potíže se vztahy ve své kapele. Členové Berlin Manson během covidových lockdownů také přehodnocovali, co pro ně znamená hrát v kapele. Dušan Vlk byl sice rapper odjakživa, ale na rozdíl od mainstreamu v textech vždy odmítal obvyklá klišé o bohatství a úspěchu.
Stali se nejdůraznějším kritickým hlasem, jaký nyní v hudbě zní.
Hrstka slovenských pankáčů postupně vybudovala scénu, jejíž dnešní popularita předčila všechna očekávání. Novým zvukem přitáhli široké publikum a zároveň neopustili nic ze vzdoru, který jde s pravověrným punkem ruku v ruce. Stali se díky tomu nejdůraznějším kritickým hlasem, jaký nyní na Slovensku v hudbě zní. A současně s tím překročili mantinely punkové subkultury, v níž se názorově radikální hudebníci a hudebnice obvykle drží. Přitahují čím dál větší pozornost mainstreamu, vyhrávají hudební ceny a oslovují festivalové davy.
