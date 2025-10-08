0:00
Jeden den v životě
10. 8. 2025

Král, bláto a gabiony

Martin Zelenka

Je 8.17 ráno a do konce snídaně zbývá 13 minut. Z deseti dobrovolníků a dobrovolnic jsem v jídelně viděl zatím čtyři. Ostatní buď snídani bojkotují, nebo si budou muset hodně pospíšit. Po rychlé ranní hygieně se scházíme ve vstupní hale Dělostřeleckých kasáren a líným ranním krokem vyrážíme „na pětku“ – renovovanou část opevnění, které vévodí bastion číslo 5. Terezín je v tu dobu prázdný, na autobusy s turisty, kteří se sem přijíždějí podívat na bývalý internační tábor pro Židy z celé Evropy a památník v Malé pevnosti, ještě čeká. Náš mezinárodní workcamp právě vstupuje do druhého týdne.

Je nás dvanáct – deset dobrovolníků z Francie, Španělska, Belgie a Německa a já a moje kolegyně Flaka z Kosova jako vedoucí. Nejmladšímu účastníkovi je osmnáct, nejstaršímu devětadvacet. Přijeli, aby pomohli s údržbou pevnostního města a poznali jeho komplikovanou historii.

Dnes nás čeká něco zvláštního – přijede Král. Přesněji košíkář Král z Mělníka, který nás naučí plést gabiony, velké proutěné koše, jež se později zasypou hlínou nebo kamením a použijí při rekonstrukci historické bitvy během Josefínských slavností. Proutí už několik dní máčíme v odvodňovacích strouhách zvaných kynety. Když je vytáhneme, jsou celé pokryté zelenou řasou a mazlavým blátem. Během chvíle máme to bláto všude a vypadáme spíš jako učni hrnčíře než košíkáře.

Pan Král má tělesnou konstituci golema, ale s širokým úsměvem trpělivě opakuje postup, dokud nechytíme ten správný rytmus. Najednou se skupina začne hýbat jako jedno tělo. Někdo drží kostru koše, jiný plete, další připravuje proutí. Koukám s otevřenou pusou, jak parta převážně vysokoškoláků během chvíle zkušeně plete gabiony a přitom si s lehkostí povídá o všem možném, jako by to dělali už léta a tohle byl pro ně jen další rutinní den. Po hodině máme hotový první koš. Celkem jich za den vyrobíme sedm. Jirka Hofman, terezínský historik a náš odborný dozor, se směje a říká, že o nás napíše experimentální studii – kolik gabionů mohli za den uplést čerství rekruti, kteří byli stejně nekvalifikovaní jako my.

