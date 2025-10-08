Chce ještě Fialova strana vyhrát volby?
Způsob, jakým se potýká s bitcoinovým skandálem, tomu nenasvědčuje
Vládní bitcoinový průšvih vyvolal svojí absurdností spíše úžas než obvyklé pohoršení. Možná i proto, že v politické rovině vypadal svým způsobem přehledně. Bylo zřejmé, že teď už bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) udělal – řekněme – podezřelou podivnost, když s neskrývanou dávkou naivity přijal pro svůj úřad miliardový dar v podobě bitcoinů, které pravděpodobně pocházejí z trestné činnosti. Pouze nebylo zřejmé, proč se do něčeho takového zkušený politik a protřelý právník pustil, tuto záhadu ovšem „vyřešil“ následný Blažkův odchod z politiky.
Jeho strana pak měla v podstatě dva úkoly: být k dispozici policii plus stočit veřejnou debatu k něčemu jinému a doufat, že se na bitcoiny brzy zapomene. Místo toho ODS hodila do rozbouřených vod nezkušenou ministryni, která sice měla dost kuráže, teď ovšem dělá opak, než by bylo třeba, a není jasné proč.
Připraven. Vlastně nepřipraven
Koalice Spolu celkem spolehlivě brání právní stát, garantuje západní orientaci země a nemá „majitele“, ale tradičně voleného předsedu. To patrně budou důvody, proč si Spolu drží určité volební šance. Vývoj událostí kolem bitcoinů jim v tom ale nepomáhá.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu