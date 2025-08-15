0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
V pasti pohlaví15. 8. 20255 minut

Ženy jsou jiné než muži. Nebo stejné. Podle toho, komu to přinese výhody

Argument proti menstruačním potřebám zdarma odhaluje podstatu diskriminace žen

Silvie Lauder

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota a Silvie Lauder.

S určitou fascinací sleduji argumenty mužů, kterým připadá nefér, a dokonce vůči nim diskriminační, že by ženy měly mít někde – ať už na školách, nebo snad nedej bože na více místech – zdarma k dispozici menstruační potřeby. „(To) zvýhodňuje jednu část populace před jinou částí populace (...) a favorizuje přerozdělení prostředků dle pohlaví,“ píše například jeden z diskutérů na YouTube pod záznamem z podcastu Ženy XYZ, kde jsme se tématu vyhlášky zaručující menstruační potřeby na základních a středních školách věnovaly s kolegyněmi Clarou Zanga a Markétou Plíhalovou.

To je překvapivé, i když se na to podíváme optikou dosavadních argumentů patriarchální společnosti. Ta – při značném zjednodušení řečeno – vysvětluje nejrůznější jevy a fenomény týkající se mužů a žen tím, že se od sebe v mnoha směrech liší.  Ženy jsou od přírody jiné než muži, proto vydělávají méně. Ženská biologie vybavila jejich těla hormonálním koktejlem, díky němuž mají právě ony bezmála automaticky a bez námahy pečovat o všechny kolem sebe.

Hormony můžou také za to, že ženy nemohou do politiky či byznysu, protože je matka příroda již před miliony lety vybavila k tomu, aby na státem placené mateřské v bytě uprostřed milionového velkoměsta ohřívaly mléko v mikrovlnné troubě a přebalovaly dítě jednorázovými plenami. Ale v žádném případě se v evoluci nepočítalo s tím, že by mohly řídit stát nebo firmu, případně stát jako firmu.

Přírodní odlišností se během dějin vysvětlovalo všechno možné – například zákaz žen vzdělávat se, pracovat v řadě oborů (včetně těch nevyžadujících fyzickou sílu), cestovat samostatně nebo hrát fotbal. Jsou jiné, mají jiné podmínky a basta. Proč tedy opatření, které reaguje na jednu od přírody danou jinakost, na odlišnost, kterou nelze popřít, vyvolává takové pobouření?

