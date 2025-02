Timothy Garton Ash: Tohle může být další historický moment – pokud v sobě Němci najdou odvahu

V roce 1949 se kancléř Konrad Adenauer, velikán a zakladatel Spolkové republiky, rozhodl pevně včlenit svou část rozdělené země do právě vznikající transatlantické geopolitické jednotky jménem Západ – a do stále víc se propojující Evropy k tomu. Ladilo to se studenoválečnou politikou USA a dvou nových klíčových německých spojenců, Francie a Británie. Otevření se Východu, tedy Ostpolitik Willyho Brandta z roku 1969, také znělo podobně jako politika détente provozovaná tehdy Washingtonem, Paříží a Londýnem.