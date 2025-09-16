Timothy Garton Ash: Máme čtyři sta dnů na záchranu americké demokracie před mužem, který chce být král
Strávil jsem jedno horké léto v Americe a viděl jsem, jak Trump zneužívá čtyři velké bolesti amerického politického života
Do Evropy se vracím ze Spojených států s jednoznačným přesvědčením: američtí demokraté (nejen straníci, ale všichni s takovým přesvědčením) mají čtyři sta dní na to, aby začali se záchranou americké demokracie. Pokud podzimní volby do Kongresu dopadnou tak, že omezí moc a vládu Donalda Trumpa, získají dalších sedm set dní na to, aby se začali chystat na pokojné převzetí výkonné moci. To jako jediné může tuto demokracii spasit. Tedy: operace Zachraňte americkou demokracii, fáze jedna a fáze dvě.
Je to hysterická nadsázka? Rád bych si to myslel. Ale během sedmi týdnů, které jsem letos v létě strávil v USA, mnou každý den otřásla rychlost a brutalita Trumpova útoku na zdánlivě neměnné normy americké demokracie – a zoufalá slabost odporu, jakou tento útok vyvolal. Svět nabízí čím dál tím víc důkazů o tom, že jakmile liberální demokracii jednou nahlodáte, je velmi obtížné ji vrátit do původní podoby. Ničit je mnohem snazší než budovat.
Všichni demokraté, bez ohledu na stranu nebo ideologii, proto musí doufat, že za rok v listopadu, v takzvaných midterms, získá Demokratická strana opět kontrolu na Sněmovnou reprezentantů. Ne kvůli politice této strany, která je zmatená, nebo jejímu současnému vedení, které je chaotické, ale jednoduše proto, že americká demokracie potřebuje, aby Kongres, hlavní kontrolní orgán prezidentské moci – tak mluví americká ústava – znovu začal plnit svou funkci. Dokud budou v obou komorách mít většinu republikáni, ovládaní a zastrašovaní Trumpem, nic takového se nestane.
