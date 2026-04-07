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Rozhovor4. 7. 202615 minut

René Zavoral: Vláda se inspiruje v Trumpově stylu. Demonstruje sílu a moc

Rozhovor s generálním ředitelem Českého rozhlasu o jednání s politiky, skvělé veřejnosti a o tom, v jakém detailu se ukrývá ďábel

František Trojan

Jaká je teď v Českém rozhlase atmosféra? 

Určitě nervózní, nejistá a místy už i nazlobená, čemuž se nelze divit – rýsují se před námi scénáře, s nimiž nesouzníme. Na druhou stranu rozhlasáci jsou srdcaři, a i přes nejistotu se prezentují profesionálními a ve všech směrech kvalitními výkony. 

Vy i Česká televize máte za sebou jednodenní výstražnou stávku. Jaké na ni máte ohlasy? Já bych z pozice běžného posluchače stávku patrně nezaznamenal.

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Šlo o akci iniciativy Veřejnoprávně, které vyjádřily podporu odbory obou médií a důležité je slovo výstražná – nešlo o stávku se vším všudy. A mají to složité. Samozřejmě mají právo dle Listiny základních práv a svobod stávkovat, ale současně pracují v médiu veřejné služby, což je v mnoha ohledech zavazující. Musíme respektovat zákony a Kodex Českého rozhlasu. Ve vysílání byly symbolické tři minuty ticha, některé pořady se délkou krátily tak, aby neporušily zákonné normy.  

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