René Zavoral: Vláda se inspiruje v Trumpově stylu. Demonstruje sílu a moc

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Jaká je teď v Českém rozhlase atmosféra?
Určitě nervózní, nejistá a místy už i nazlobená, čemuž se nelze divit – rýsují se před námi scénáře, s nimiž nesouzníme. Na druhou stranu rozhlasáci jsou srdcaři, a i přes nejistotu se prezentují profesionálními a ve všech směrech kvalitními výkony.
Vy i Česká televize máte za sebou jednodenní výstražnou stávku. Jaké na ni máte ohlasy? Já bych z pozice běžného posluchače stávku patrně nezaznamenal.
Šlo o akci iniciativy Veřejnoprávně, které vyjádřily podporu odbory obou médií a důležité je slovo výstražná – nešlo o stávku se vším všudy. A mají to složité. Samozřejmě mají právo dle Listiny základních práv a svobod stávkovat, ale současně pracují v médiu veřejné služby, což je v mnoha ohledech zavazující. Musíme respektovat zákony a Kodex Českého rozhlasu. Ve vysílání byly symbolické tři minuty ticha, některé pořady se délkou krátily tak, aby neporušily zákonné normy.
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