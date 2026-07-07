0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Přední světový odborník na deepfake už nevěří vlastním očím
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
7. 7. 20265 minut

Erdoğan nepřešel na stranu Ruska. Naopak utužuje vztahy s NATO

Turecko je bezpečnostně stále významnější, Evropa proto přehlíží i stále větší útlak tamní opozice 

Tomáš Lindner

Mnohokrát se zdálo, že spojenectví mezi Západem a Tureckem visí na vlásku – a každou chvíli se přetrhne. Když se před deseti lety turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan ucházel o možnost uspořádat v Istanbulu jeden z nadcházejících summitů NATO, spousta evropských spojenců – včetně Německa, Francie či Dánska – byla kvůli jeho nedemokratickému vystupování proti. Taková zdrženlivost je nyní passé: pozvánce z Turecka se už Evropané nebrání, schůzka Severoatlantické aliance v Ankaře dnes začala.

A je to dobře – ačkoli vládne stále Erdoğan. Mnozí evropští občané si během posledního desetiletí přáli, abychom se od jeho Turecka odstřihli co nejvíc. Kvůli zatýkání opozice a všemožnému porušování demokratických pravidel, kvůli vojenským invazím proti kurdské samosprávě na severu Sýrie, kvůli ledabylému postoji ke džihádistům, kteří skrze Turecko cestovali do řad tzv. Islámského státu. Ovšem takový rozvod mezi spojenci by byl vždy krátkozraký a představoval by strategický triumf Ruska na geopolitické šachovnici. NATO by přišlo o silné turecké bezpečnostní složky, o vliv u Černého moře a ve východním Středozemním moři.   

V NATO, ale nezávisle

↓ INZERCE

Připomeňme si stručně turbulence posledních let. Přesně před deseti lety u Bosporu proběhl neúspěšný vojenský převrat proti Erdoğanovi, který jen tak tak vyvázl a z podpory pučistů podezíral americké tajné služby. Naopak ruský diktátor Vladimir Putin byl první, kdo tehdy tureckému vladaři v nouzi volal. Následně Turecko nakoupilo ruskou protileteckou obranu, která byla neslučitelná se systémy NATO, a za trest ztratilo přístup k nejmodernějším americkým stíhačkám F-35. Putin a Erdoğan se následně opakovaně setkávali, společně si notovali, a kromě jiného upevňovali energetické partnerství. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články