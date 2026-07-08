Rozhovor8. 7. 202616 minut
Už nás nehájí právník, který bere míň, než kolik stojí boty člověka naproti
S liberálním primátorem Bratislavy Matúšem Vallem o tom, jak vyhrát třetí volby v řadě, proč si je vybrala nejlepší dopravní inženýrka světa, a slově, které zakázal používat
Pane primátore, co je na Bratislavě nejlepší?
Pro mě je nejlepší, že to město představuje kulisu velké části mého života. To je velmi důležité.
V Česku koloval kdysi vtip, že na Bratislavě je nejlepší těch šedesát kilometrů do Vídně.
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Ano, to je fantastická věc. My si zase děláme legraci, jak dobré předměstí máme. Nebo že my jsme rádi předměstím Vídně. Rád si čtu například o konci 19. století, kde je Bratislava ukazovaná jako menší město na úpatí Karpat, kam se úředníci z Vídně utíkají jakoby uklidnit, odpočinout si.
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