Pět českých zpráv
Vyšší rodičovský příspěvek
Poslanci se shodli na navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče dětí místo 350 tisíc čerpat o 50 tisíc korun více, v případě dvojčat se příspěvek navýší ze 700 tisíc na 800 tisíc korun. Opozice usilovala o prosazení úprav, které by zajistily pravidelnou valorizaci příspěvku a zahrnutí i rodin, jejichž děti se narodily před začátkem příštího roku. Ani jeden z návrhů ale neprošel. Společně s tím zákonodárci rovněž upravili parametry tzv. superdávky, což je reforma sociálních dávek, která slučuje současné čtyři formy podpory do jedné dávky. Poslanci upravili podmínky pro zařazení do zranitelných domácností pro rodiče samoživitele. Původní termín počítal, že se do této skupiny budou řadit pouze samoživitelky a samoživitelé s dětmi do sedmi let, nyní maximální věk dítěte poslanci posunuli na 15 let.
Ministerstvo podalo trestní oznámení
Ministerstvo pro místní rozvoj, které řídí politička hnutí ANO Zuzana Mrázová, podalo trestní oznámení na skupinu bývalých úředníků. Viní je z vytvoření organizované skupiny úředníků na jedné straně a neziskových organizací na straně druhé. Podle rezortu tito úředníci měli neziskovky, jako je Platforma pro sociální bydlení, zvýhodňovat a tím jim pomoci k zisku dotací. Úředníci i neziskové organizace jakékoli pochybení či porušení zákona odmítají, věc nyní bude prošetřovat policie.
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