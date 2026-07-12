Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Uplynulo 160 let od bitvy u Hradce Králové. Čeští záchranáři se vrátili ze své mise ve Venezuele, kde se během dvou několikavteřinových zemětřesení zřítilo 50 tisíc domů a počet obětí půjde dle předpovědi do stovek tisíc. Předsednictví EU převzalo od Kypru Irsko. Novým náčelníkem generálního štábu se po Karlu Řehkovi stal Miroslav Hlaváč. V Ankaře se konal summit spojeneckých států NATO. Rusko prohrává válku proti Ukrajině, sám ruský prezident Vladimir Putin přiznává, že vše nejde podle plánu, a je značně otřesen; jeho letiště jsou uzavřena, jeho vojenský logistický řetězec se nebezpečně přetrhl a veřejná podpora pro válku, kterou sám zahájil a pro kterou ruská státní média již nedokážou vyvolávat umělé nadšení, slábne, citoval zdejší tisk pozorování šéfa zahraniční redakce britského serveru The Independent Sama Kileyho, podle něhož teď přišla šance pro Ukrajinu a její spojence, aby přiměli ruskou armádu ke kolapsu, zastavili její územní expanzi a „dorazili Putina, dokud je čas“. Domnívám se, že máme příležitost pokračovat v tlaku a vyslat Rusku jasný signál, že jsme ochotni zahájit jednání, v září budou v Rusku volby a do nich prezident Putin mobilizaci nevyhlásí, ale jakmile bude po volbách, pak se časové okno zúží, řekl ke stejnému tématu pro britský list The Telegraph během spojenecké schůzky v Ankaře prezident republiky a šéf české delegace Petr Pavel. U Staroviček rozkvetla největší levandulová plantáž Česka. Při pokusu o nevyžádaný projev byl publikem folklorního festivalu ve Strážnici vypískán ministr kultury Oto Klempíř a návštěvníky za to pak na sociálních sítích označil za „zajatce sprostoty, buranství a zášti“. Horká vlna zlomila všechny teplotní rekordy, v Doksanech naměřili 41,9 stupně Celsia. Ve Zlíně se zřítila požárem zasažená budova č. 34 v areálu bývalých Baťových závodů a škoda byla předběžně odhadnuta na stovky milionů korun. V Klatovech zemřel čestný občan tohoto města, bojovník proti nacismu a komunismu, dlouholetý politický vězeň a držitel Řádu T. G. Masaryka III. třídy František Wiendl (102). V Karlových Varech se pošedesáté konal tamní filmový festival. Já se omlouvám, já odcházím z této debaty, vy mě nebudete urážet do zvířat, to si zkoušejte někde jinde, odešla europoslankyně za ANO Jaroslava Pokorná Jermanová z televizní diskuse poté, co se řeč stočila k neochotě premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše pomáhat Ukrajině a europoslankyně za opoziční STAN Danuše Nerudová slovy „Paní Jermanová, já myslím, že to zvládnou některá zvířata, někdy mluvit, někdy nemluvit, tak to zvládnete i vy“ požádala spoludiskutérku, aby neskákala do řeči. Skončila zbraňová amnestie a začal platit zákaz amalgámových plomb. Do jednoho z posledních volných míst v areálu českých velikánů na Vyšehradském hřbitově byl mezi Janem Nerudou a Bedřichem Smetanou pohřben někdejší šéf baletu Národního divadla Vlastimil Harapes. V Chráněné krajinné oblasti Beskydy u Velkých Karlovic objevili vědci 492 let starý buk a vyhlásili jej nejstarším stromem svého druhu v Česku. Prahou prošel slavnostní průvod k připomínce položení základního kamene ke stavbě Karlova mostu před 669 lety. Po západu slunce se rojili letní chroustci. Dronová show nad brněnskou přehradou přiblížila zrození života.
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