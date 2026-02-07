Nalezený zápisník výsadkáře Bartoše z 2. světové války vám nedá vydechnout
Nový pohled na jednoho z nejúspěšnějších lídrů českého odboje proti nacistické okupaci
Když Alfréd Bartoš nastupoval na nejnebezpečnější misi svého života, nemohl si s sebou vzít nic, co by při zatčení mohlo prozradit jeho pravou identitu. Všechny věci včetně malého zápisníku s osobními poznámkami nechal v krabici na zámečku Bellasis, výcvikovém středisku českých parašutistů odlétajících do akce v protektorátu, a už nikdy si je nevyzvedl. Jeho život skončil předčasně za dramatických okolností v červnu 1942, ale teď po čtyřiaosmdesáti letech od jeho smrti se zápisník nečekaně objevil a přináší nový pohled na jednoho z nejúspěšnějších lídrů českého odboje proti nacistické okupaci.
Doplnit prázdná místa
„Tady jsem to měla v šuplíku, mezi dalšími rodinnými dokumenty. Byl v originální obálce, ve které jsme ho kdysi dostali,“ ukazuje ve svém pražském bytě zahradní architektka Adéla Šobíšková na zásuvku v komodě, kde Bartošův zápisník roky ležel. „Už nějakou dobu jsem si říkala, že by bylo lepší umístit ho do nějaké expozice, ale vždy to přebily jiné starosti. Nedávno jsem si konečně sedla k počítači a poradila se s umělou inteligencí, kam ho ideálně umístit. Doporučila mi předat ho muzeu v Pardubicích, které se mimo jiné specializuje na období protektorátu. Vzhledem k tomu, že Bartoš z tohoto kraje pocházel a také zde zemřel, přišlo mi to jako nejlepší volba, tak jsem jim napsala.“
Když si krátce nato historik tamního Východočeského muzea Jan Tetřev rozklikl její e-mail, nemohl podle svých slov uvěřit vlastním očím. „Tu a tam se na nás lidé obracejí, že by do našich sbírek chtěli dát předměty související s výsadkáři z druhé světové války. Ale že by někdo přinesl zápisník s osobními záznamy, to se opravdu ještě nestalo. Je to obrovská cennost,“ říká Tetřev. „Zápisník totiž ukazuje, čím Bartoš v Anglii žil, co se mu honilo v hlavě a jak se připravoval na akci svého života.“
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